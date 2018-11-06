РФ потратит 30% госбюджета на армию

Сумму расходов на армию РФ планируется увеличивать каждый год.

Россия выделит 30% от федерального бюджета на 2019 год на расходы в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов, передает ТАСС.

Читай также: Армию Украины включили в топ-10 в Европе

По его словам, в 2019 году проектом федерального бюджета предусмотрено на расходы 2 трлн 382 млрд, в 2020 году - 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году.

“Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года - это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось“, - заявил Попов.

Читай также: Москва имеет влияние на руководство “ДНР“ и “ЛНР“ - Песков

Также он подчеркнул, что на увеличение численности военнослужащих Минобороны России, проходящих военную службу по контракту, в бюджете на 2019 год заложены 4,5 млрд рублей, на 2020 год - 4 млрд 700 млн, на 2021 год - 4 млрд 900 млн.

Попов уточнил, что это на набор 10 тысяч человек в 2019 году.

Ранее, в Минобороны РФ сообщили, что за последние шесть лет количество крылатых ракет на вооружении российской армии увеличилось в 30 раз.