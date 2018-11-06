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РФ потратит 30% госбюджета на армию

Комментариев: 5
Сумму расходов на армию РФ планируется увеличивать каждый год.
Расходы составят 2 трлн 382 млрд рублей
Расходы составят 2 трлн 382 млрд рублей
mil.ru

Россия выделит 30% от федерального бюджета на 2019 год на расходы в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов, передает ТАСС.

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По его словам, в 2019 году проектом федерального бюджета предусмотрено на расходы 2 трлн 382 млрд, в 2020 году - 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году.

“Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года - это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось“, - заявил Попов.

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Также он подчеркнул, что на увеличение численности военнослужащих Минобороны России, проходящих военную службу по контракту, в бюджете на 2019 год заложены 4,5 млрд рублей, на 2020 год - 4 млрд 700 млн, на 2021 год - 4 млрд 900 млн.

Попов уточнил, что это на набор 10 тысяч человек в 2019 году.

Ранее, в Минобороны РФ сообщили, что за последние шесть лет количество крылатых ракет на вооружении российской армии увеличилось в 30 раз.

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Теги: Минобороны РФ, армия РФ, госбюджет, вооружение
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Комментариев (5)
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Простакк    06.11.2018, 16:59
Оценка:  -2
Простакк
Нашим"пиримоэцям"это не даёт покоя и они по примеру России тоже хотят подобного?Но Россия хоть за свои деньги это делает,а мы в кредит это делать собираемся...
Coюзник    06.11.2018, 17:01
Оценка:  +1
Coюзник
А кто тебе сказал что Украина вооружается за чужие деньги???
Coюзник    06.11.2018, 17:02
Оценка:  +1
Coюзник
Если бы такое было то Путин уже брызгал слюной на все стороны
Колишній-східняк    06.11.2018, 16:45
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Лучше бы в другие грабли эти деньги вложили...
AntiOlgino    06.11.2018, 16:53
Оценка:  -1
AntiOlgino
Так у них же война.
На них же злая Украина напала и часть страны отхватила.
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