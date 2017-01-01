В Ираке нашли более 200 захоронений жертв ИГИЛ

Среди обнаруженных тел были найдены военнослужащие вооруженных сил Ирака, сотрудники полиции, а также мирные жители.

В Ираке обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки "Исламское государство", обнаружены 202 массовых захоронения с останками нескольких тысяч человек. Об этом сообщается в отчете ООН, передает Reuters во вторник, 6 ноября.

"В Ираке в районах, которые ранее контролировала группировка "Исламское государство", было выявлено более 200 массовых захоронений", - указывается в отчете.

Среди обнаруженных тел были найдены военнослужащие вооруженных сил Ирака, сотрудники полиции, а также мирные жители - женщины, дети, инвалиды и старики.

Предполагается, что все найденные погибли от рук террористов ИГИЛ, которые контролировали регион, где было найдено захоронение, в период с июня по декабрь 2014 года.

Ранее в иракской провинции Ниневия было обнаружено массовое захоронение жертв террористов ИГИЛ, где были найдены останки около 100 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

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