В посольстве Ватикана нашли новые кости

Полиция надеется с помощью новых фрагментов идентифицировать останки, которые ранее были обнаружены в дипломатическом здании.

Полиция Италии после повторного осмотра в здании посольства Ватикана в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в полиции.

Информатор сообщил, что речь идет о человеческих костях.

"Эти фрагменты могут быть полезны для идентификации ранее обнаруженных там останков", - отметил собеседник.

Напомним, на прошлой неделе во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает диппредставительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежали женщине.

Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

В течение многих лет дело было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить Папу Иоанна Павла II до финансового скандала банка Ватикана и уголовного преступления в Риме.

Ранее на севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика.

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