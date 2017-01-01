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Под завалами домов в Марселе могут находиться до восьми человек

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Один из домов находился в аварийном состоянии, и поэтому его жители были выселены еще до обрушения.
В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов
В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов
RFI

При обрушении двух жилых домов в городе Марселе на юге Франции могли погибнуть от пяти до восьми человек. Как сообщает AP, одно из зданий было в аварийном состоянии, его жителей выселили. Впрочем, по словам соседей, в нем на момент трагедии могли находиться люди, в частности бездомные.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 6 ноября, спасателям удалось извлечь из-под обломков тело первого погибшего. Позже была обнаружена еще одна жертва.

Один из домов находился в аварийном состоянии, и поэтому его жители были выселены еще до обрушения, а в расположенном по соседству доме располагалось 12 квартир, в которых до сих пор проживали люди. По оценкам спасателей, в момент обрушения в них могли находиться до восьми человек.

Большинство домов, расположенных на улице, где произошло обрушение, до сих пор остаются без электричества.

В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов.

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя.

 

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Теги: Франция, дом, жертвы, Марсель, обрушение, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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