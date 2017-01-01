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В Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних

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Захватчики вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями. Над колонией видны столбы дыма.

В Австралии подростки в центре задержания несовершеннолетних напали на персонал и захватили здание. Инцидент произошел вечером во вторник, 6 ноября, сообщает Sky News.

Отмечается, что заключенные подростки захватили весь объект. Они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями. Два сотрудника учреждения пострадали во время нападения.

СМИ сообщают о "громких криках", которые слышны из центра.

На фотографиях с места происшествия видны столбы дыма.

По данным телеканала SBS, на месте работают по меньшей мере 15 полицейских машин.

Напомним, в июле заключенные захватили тюрьму в Венесуэле. Они  устроили бунт из-за отказа администрации предоставить им возможность связаться с адвокатами и близкими в течение 55 дней.

А в октябре полицейские Бразилии застрелили девять сбежавших из тюрьмы заключенных.

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Теги: Австралия, тюрьма, видео, подростки, пожар, захват, колония
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Источник: korrespondent.net

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