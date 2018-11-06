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В Польше у четырех работников из Украины обнаружили корь

Комментариев: 1
Заболели четверо граждан Украины - сотрудников производственной компании, расположенной в Квидзынском повете Поморского воеводства.
Украинцы не были привиты
Украинцы не были привиты
Getty Images

На севере Польши, в Поморском воеводстве, у четырех украинцев, приехавших работать, диагностировали корь. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Польское радио со ссылкой на Поморского государственного воеводского санитарного инспектора.

Отмечается, что заболели четверо граждан Украины. Они работали в производственной компании, расположенной в Квидзынском повете Поморского воеводства.

Сейчас устанавливаются лица, которые находились в непосредственном контакте с инфицированными.

Ранее сообщалось о вспышке кори в Польше, среди заболевших гражданин Украины.

Также стало известно, что в Министерстве здравоохранения Польши разрабатывают законопроект, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым иностранным гражданам.

 

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Теги: Польша, вакцина, заболевание, болезнь, заболевания, заробитчане, вакцинация, корь, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    06.11.2018, 19:23
Оценка:  +1
Простакк
Они нам безвиз.Мы им корь.Неравносильный обмен.
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