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В Монако взяли под стражу российского бизнесмена

Комментариев: 1
Дмитрия Рыболовлева обвиняют в коррупции, а также в "оказании активного и пассивного влияния".
Дмитрий Рыболовлев задержан, а его Монако проигрывает Брюгге
Дмитрий Рыболовлев задержан, а его Монако проигрывает Брюгге

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева.

В распоряжении магистрата Монако оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева.

Задержание россиянина и обыски были проведены  за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами Монако и Брюгге. После первого тайма Монако проигрывает в домашнем матче со счетом 0:3.

Ранее во Франции отпустили на свободу российского олигарха Сулеймана Керимова, которого обвиняют в неуплате налогов. Он вышел под залог в 40 млн евро.

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Теги: коррупция, Франция, Монако, обыск, бизнесмен, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Night_7    06.11.2018, 21:48
Оценка:  0
Night_7
Чудовищный позор. Впрочем, это норма для путинского консервативно-большевистского режима.
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