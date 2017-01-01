В Сингапуре спасли птицу-носорога, потерявшую клюв

Ветеринары и инженеры изготовили для птицы новый клюв – ЗD-протез, который весит менее 50 граммов.

В одном из парков Сингапура врачи и инженеры спасли самца птицы-носорога по кличке Джерри, который потерял свой клюв. Об этом сообщает ТСН во вторник, 6 ноября.

У пернатого была широкая рана на клюве. Джерри отправили на обследование и подтвердили диагноз – рак.

"Сотрудники парка, где живет Джерри, обратились к ветеринарам и инженерам. Те два месяца ломали голову над ЗD-протезом для птицы. И наконец подарили ему новый клюв, который весит менее 50 граммов", – говорится в сообщении.

Джерри уже начал кушать с помощью клюва. Он еще не полностью выздоровел, но его уже вернули к остальным птицам.

Напомним, в Таиланде собаке сделали высокотехнологичные протезы из углеродного волокна, после того как она потеряла передние конечности.

Также сообщалось, что в Зимбабве раненый браконьером слон пришел к людям в туристический комплекс Bumi Hills Safari Lodge.

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