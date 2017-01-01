Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти 60% американцев считают, что США движутся в неверном направлении

Комментариев: 0
Лишь 41% граждан отметили верное направление движения США, свидетельствуют данные экзит-поллов.
В США проходят выборы в Конгресс
В США проходят выборы в Конгресс

58% граждан США заявили, что страна движется в неверном направлении. Об этом сообщает в среду, 7 ноября, The Guardian со ссылкой на экзит-поллы.
 
По данным проведенных APVoteCast экзит-поллов, лишь 41% граждан отметили верное направление движения США. Всего были опрошены 113677 проголосовавших и 21559 неголосовавших американцев.
 
Говоря о наиболее важных проблемах в стране, 26% опрошенных назвали здравоохранение, еще 23% – миграцию, 19% граждан проголосовали за экономику. 8 и 7% соответственно заявили о своей обеспокоенности проблемой ношения оружия и экологии.
 
64% опрошенных граждан также заявили, что президент Дональд Трамп повлиял на их выбор при голосовании, 36% не принимали его во внимание.

Момент истины для Трампа. Выборы в Конгресс США
 
Напомним, на выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Выборы, опрос, экзит-полл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь