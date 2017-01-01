В Польше стартуют масштабные учения НАТО Anakonda

Всего в военных учениях примут участие около 100 тысяч человек, будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники.



На территории Польши в среду, 7 ноября, начнутся крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018. Военные будут отрабатывать стратегическое оборонительное взаимодействие в условиях обычных и гибридных угроз.



Общее количество военнослужащих, которые примут участие в маневрах, составит около 100 тысяч человек. Кроме того, в учениях будет задействовано 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.



В Минобороны Польши отметили, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства.



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