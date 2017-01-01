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Трамп нашел виновного в неудачах республиканцев

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Американский лидер Дональд Трамп обвинил в неудачах республиканцев на выборах спикера конгресса Пола Райана.
Трамп недоволен результатами выборов в Конгресс
Трамп недоволен результатами выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп обвиняет в предварительных результатах Республиканской партии на выборах в Палату представителей спикера Конгресса Пола Райана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.
 
По данным телеканала, Трамп был разочарован тем, что Райан дистанцировался от его миграционной политики. Другие источники сообщают, что спикера обвиняют еще и в неудачной кампании по сбору средств для Республиканской партии на выборах в Конгресс.
 
"Трамп очень зол на Райана", – рассказал один из источников.
 
По словам другого источника, близкого к Белому дому, американский лидер назвал три причины неудач: история, сбор пожертвований и отставки.

На данный момент голосование закончилось в Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии, Джорджии, Флориде.
 
Во Флориде, которая относится ко спорным штатам, после обработки почти 15% голосов с результатом 52,24% лидирует кандидат от Демократической партии Билл Нельсон.  Его оппонент Риск Скотт, действующий губернатор штата, набирает 47,76%.

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Напомним, на выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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Теги: выборы в США, республиканцы, конгресс, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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