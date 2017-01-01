В Великобритании родился гибрид зебры и осла
На одной из ферм в английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид.
Уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид – появился на свет в английском графстве Сомерсет, сообщает Daily Mail.
Отец детеныша по имени Зиппи – осел, а мама – зебра. У зебрула серое тело, как у осла, и полосатые копыта. Таких животных в Великобритании всего два.
Зеброиды существуют довольно давно, их упоминал в своих записях ученый Чарльз Дарвин. Этих животных сложно приручить, они агрессивнее лошадей.
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Ученые разгадали тайну черно-белого окраса зебры
Напомним, в зоопарке Каира ослов покрасили и выдали за зебр.
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