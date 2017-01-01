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В Великобритании родился гибрид зебры и осла

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На одной из ферм в английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид.
Детеныш осла и зебры
Детеныш осла и зебры
dailymail.co.uk

Уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид – появился на свет в английском графстве Сомерсет, сообщает Daily Mail.
 
Отец детеныша по имени Зиппи – осел, а мама – зебра. У зебрула серое тело, как у осла, и полосатые копыта. Таких животных в Великобритании всего два.
 
Зеброиды существуют довольно давно, их упоминал в своих записях ученый Чарльз Дарвин. Этих животных сложно приручить, они агрессивнее лошадей.

Ученые разгадали тайну черно-белого окраса зебры
 
Напомним, в зоопарке Каира ослов покрасили и выдали за зебр.

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Теги: животные, зебры, Великобритания, осел
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Источник: korrespondent.net

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