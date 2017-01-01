В Греции власти решили прекратить платить зарплату священникам

Около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала в Греции не будут получать зарплату от имени государства.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от имени государства. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщило Reuters.

Известно, что в рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим. В год на зарплату священников уходит около €200 млн.

В то же время достигнутое соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять ежегодно субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священникам. Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь.

Также в соглашении предусмотрено урегулирование многолетнего спора о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Ципрас объяснил, что новый фонд будет создан совместно церковью и государством, а последнее сможет пользоваться собственностью церкви.

Сделка должна быть одобрена кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами, добавило агентство.

Между тем некоторые греческие священники уже заявили, что они будут бороться с любыми попытками лишить их статуса госслужащих.

Напомним, в Германии в период с 1946 по 2014 год более 3600 детей подвергались надругательству со стороны представителей католического духовенства.

Также сообщалось, что свыше 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательства над более чем 1 тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания.

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