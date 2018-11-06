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Партия Трампа теряет контроль над нижней палатой конгресса - СМИ

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Республиканская партия США по итогам промежуточных выборов с вероятностью 95% потеряет большинство в нижней палате конгресса.
Президент США Дональд Трамп может потерять контроль над нижней палатой конгресса
Президент США Дональд Трамп может потерять контроль над нижней палатой конгресса

Республиканская партия США, кандидатом от которой был президент Дональд Трамп, по итогам промежуточных выборов с вероятностью 95% потеряет большинство в нижней палате конгресса, но с той же вероятностью сохранит за собой большинство в верхней палате - Сенате. Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов голосования на промежуточных выборах, которые опубликовали американские телеканалы противоположной политической ориентации.

По данным Fox News на 7:00, республиканцы укрепили свои позиции в Сенате, обеспечили себе 52 места из 100. В то же время CNN отдает им 51 место. При этом оба телеканала констатируют, что демократы впервые с 2008 года вернули себе контроль над Палатой представителей. Такие же данные приводит газета The New York Times, которая поддерживает демократов.

Отмечено, что для получения большинства в нижней палате конгресса нужно провести в нее не менее 218 депутатов из 435.

Как известно, на промежуточных выборах американцы полностью переизбирают Палату представителей, срок полномочий которой составляет два года, и треть сената. На всеобщих выборах, последние из которых состоялись в 2016 году, они выбирают еще и президента.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в предварительных результатах Республиканской партии на выборах в Палату представителей спикера Конгресса Пола Райана.

Напомним, на промежуточных выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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Теги: США, Выборы, контроль, выборы в США, республиканцы, Партия, демократы
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Источник: korrespondent.net

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