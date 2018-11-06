Партия Трампа теряет контроль над нижней палатой конгресса - СМИ

Республиканская партия США по итогам промежуточных выборов с вероятностью 95% потеряет большинство в нижней палате конгресса.

Республиканская партия США, кандидатом от которой был президент Дональд Трамп, по итогам промежуточных выборов с вероятностью 95% потеряет большинство в нижней палате конгресса, но с той же вероятностью сохранит за собой большинство в верхней палате - Сенате. Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов голосования на промежуточных выборах, которые опубликовали американские телеканалы противоположной политической ориентации.

По данным Fox News на 7:00, республиканцы укрепили свои позиции в Сенате, обеспечили себе 52 места из 100. В то же время CNN отдает им 51 место. При этом оба телеканала констатируют, что демократы впервые с 2008 года вернули себе контроль над Палатой представителей. Такие же данные приводит газета The New York Times, которая поддерживает демократов.

Отмечено, что для получения большинства в нижней палате конгресса нужно провести в нее не менее 218 депутатов из 435.

Как известно, на промежуточных выборах американцы полностью переизбирают Палату представителей, срок полномочий которой составляет два года, и треть сената. На всеобщих выборах, последние из которых состоялись в 2016 году, они выбирают еще и президента.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в предварительных результатах Республиканской партии на выборах в Палату представителей спикера Конгресса Пола Райана.

Напомним, на промежуточных выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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