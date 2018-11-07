Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандал с Ryanair: компания уволила экипаж из-за того, что те спали на полу

Комментариев: 2
Членам экипажа Ryanair пришлось спать на полу в испанском аэропорту.
Профсоюз заявил, что экипажу не предоставили условия
Профсоюз заявил, что экипажу не предоставили условия
twitter.com/Jimbaba

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых членов экипажа после публикации фотографии, на которой они спят на полу в испанском аэропорту Малаги.

Читай также: Из украинских аэропортов запустили 22 новых рейса

Как передает BBC, в компании официально заявили, что причиной увольнения послужили “грубые проступки“, однако в СМИ связывают увольнение именно с фотографией. 

Компания Ryanair уже подверглась жесткой критике.

Сообщается, более 20 членов экипажа оказались в аэропорту Малаги, когда 14 октября отменили их рейс в Порту. Сотрудников поместили в маленькую комнату для экипажа, где они пробыли до утра.

Читай также: Создано пальто-чемодан, чтобы не платить за багаж

В Ryanair опровергли то, что пилоты и бортпроводники спали на полу. В компании заявили, что фото навредило репутации компании и “вызвало непоправимое нарушение доверия к этим шести лицам“.

Португальский профсоюз сотрудников авиакомпаний раскритиковал действия Ryanair. Там заявили, что члены экипажа остались “без доступа к еде, напиткам и даже месту, где можно сесть“, поскольку для них в комнате было предусмотрено всего восемь мест.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Белавиа выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Беларуси Александром Лукашенко в качестве борта номер один.

Поделись:
Теги: Ryanair, экипаж, скандал, увольнение, фотография
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БEN    07.11.2018, 11:58
Оценка:  0
БEN
не предоставили соответствующих условий , это больше влияет на репутацию чем то что они выспались!
Vesna_Krasna2    07.11.2018, 11:40
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
И их еще и уволили , ну и нравы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь