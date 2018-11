Скандал с Ryanair: компания уволила экипаж из-за того, что те спали на полу

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых членов экипажа после публикации фотографии, на которой они спят на полу в испанском аэропорту Малаги.

Как передает BBC, в компании официально заявили, что причиной увольнения послужили “грубые проступки“, однако в СМИ связывают увольнение именно с фотографией.

Компания Ryanair уже подверглась жесткой критике.

Сообщается, более 20 членов экипажа оказались в аэропорту Малаги, когда 14 октября отменили их рейс в Порту. Сотрудников поместили в маленькую комнату для экипажа, где они пробыли до утра.

В Ryanair опровергли то, что пилоты и бортпроводники спали на полу. В компании заявили, что фото навредило репутации компании и “вызвало непоправимое нарушение доверия к этим шести лицам“.

Португальский профсоюз сотрудников авиакомпаний раскритиковал действия Ryanair. Там заявили, что члены экипажа остались “без доступа к еде, напиткам и даже месту, где можно сесть“, поскольку для них в комнате было предусмотрено всего восемь мест.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj