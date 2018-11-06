Обвал домов в Марселе: нашли пять тел

Примерно 100 тысяч жителей Марселя живут в жилье, которое несет угрозу для их здоровья или безопасности.

В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов RFI

Число погибших, найденных под обломками после обрушения домов в Марселе, возросло до пяти.

Как сообщает Le Figaro, тело мужчины было найдено под обломками утром в среду, 7 ноября. Ранее были найдены тела еще четырех погибших: двух мужчин и двух женщин.

По словам прокурора Ксавье Тарабе, на момент обвала "с очень высокой вероятностью" в домах находились восемь человек – пятеро жителей, и трое гостей.

Напомним, обвал двух домов произошел утром 5 ноября на улице Обань в центре Марселя. Один дом имел 5 этажей, другой - 6.

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