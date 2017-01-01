В Константинополе назвали действия РПЦ "сатанинскими"

За управление паствой несет ответственность исключительно епископ епархии и никто другой, заявил Митрополит Сотирий.

Экзарх Константинопольского патриархата в Турции, митрополит Писидийский Сотирий, глава экзархата Сиде и Антальи призвал живущих в этой стране выходцев из России игнорировать решение Московского Синода о разрыве отношений с Константинополем и расценил это решение как сатанинское. Об этом сообщает сайт Alanya Orthodox.

В послании митрополита говорится, что никто "не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа" и указывать, в каких храмах причащаться.

Митрополит Сотирий подчеркнул, что за управление паствой несет ответственность исключительно епископ епархии и никто другой.

"Другой, кем бы он ни был, не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа. (...) Следовательно, ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов", - считает он.

По мнению иерарха, решение Синода Русской церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы "перед Христом и единой святой Церковью".

"Эти их действия, - добавляет он, - доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - говорится в послании митрополита.

Напомним, во время визита в Стамбул президент Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

В свою очередь, в РПЦ считают, что подписанное соглашение не означает создание независимой Украинской православной церкви.

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