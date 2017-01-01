В США заявили о новом этапе санкций против России

Под новые ограничения может попасть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери, пишет Reuters.

В августе в Госдепе заявили, что второй этап санкций будет введен через 90 дней, если РФ не докажет, что в дальнейшем будет придерживаться условий закона США о химическом и бактериологическом оружии 1991 года.

Согласно закону, Россия должна была прекратить использование нервного агента Новичок, который использовался при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте, и обязаться не использовать химическое оружие против собственных граждан, а также позволять проверки на местах таким организациям, как Организация Объединенных Наций.

"Сегодня департамент проинформировал Конгресс, мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Как известно, первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

В России ранее заявляли, что отреагируют на американские санкции в связи с делом Скрипалей прагматично и на основе принципа взаимности.

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