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В Камеруне освободили 78 похищенных детей

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Освобождены все 78 детей и водитель школы. Директор и учитель пока остаются в руках вооруженных людей.
Также в Камеруне объявили об освобождении директора школы и водителя
Также в Камеруне объявили об освобождении директора школы и водителя

Власти Камеруна объявили об освобождении детей, похищенных 5 ноября из школы-интерната при пресвитерианской церкви. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает AFP со ссылкой на министра связи страны.

Деталей спасательной операции чиновник не сообщил.

По данным Reuters, освобождены все 78 детей и водитель школы. Директор и учитель школы остаются в руках вооруженных людей, которые их похитили.

Напомним, около 80 человек, большинство из которых школьники, были похищены в Камеруне утром 5 ноября.

В Камеруне более 160 заключенных подожгли тюрьму и сбежали

 

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Теги: дети, школа, школьники, директор, учитель, школьник, Камерун, похищение, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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