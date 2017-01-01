В Камеруне освободили 78 похищенных детей
Освобождены все 78 детей и водитель школы. Директор и учитель пока остаются в руках вооруженных людей.
Власти Камеруна объявили об освобождении детей, похищенных 5 ноября из школы-интерната при пресвитерианской церкви. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает AFP со ссылкой на министра связи страны.
Деталей спасательной операции чиновник не сообщил.
По данным Reuters, освобождены все 78 детей и водитель школы. Директор и учитель школы остаются в руках вооруженных людей, которые их похитили.
Напомним, около 80 человек, большинство из которых школьники, были похищены в Камеруне утром 5 ноября.
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