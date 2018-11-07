Кремль назвал незаконным введение новых санкций США

Вашингтон намерен ввести второй этап антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей в Солсбери.

Российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом в среду, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - сказал он.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Ранее в МИД РФ заявляли, что отреагируют на американские санкции в связи с делом Скрипалей прагматично и на основе принципа взаимности.

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