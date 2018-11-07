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Кремль назвал незаконным введение новых санкций США

Комментариев: 3
Вашингтон намерен ввести второй этап антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей в Солсбери.
В Кремле считают любые американские санкции незаконными
В Кремле считают любые американские санкции незаконными
Getty Images

Российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом в среду, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - сказал он.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Ранее в МИД РФ заявляли, что отреагируют на американские санкции в связи с делом Скрипалей прагматично и на основе принципа взаимности.

 

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Теги: Россия, США, Кремль, санкции, отравление, химическое оружие, Дмитрий Песков, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    07.11.2018, 13:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
Може и за Крым объявите незаконными?
Asmo    07.11.2018, 13:29
Оценка:  +4
Asmo
Ответ России заключается в том, что она будет считать санкции не законными..
Gagarinn    07.11.2018, 13:25
Оценка:  +6
Gagarinn
Нужно срочно прекратить поставки балалаек и лаптей в Америку и через месяц им хана
medved3558    07.11.2018, 13:17
Оценка:  +6
medved3558
о как- а что же кричали нам санкции во благо ? контр санкции вводите, может в США поржут над вами ))))
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