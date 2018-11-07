В России горит оборонный завод
В Екатеринбурге горит кровля завода Вектор. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Площадь возгорания неизвестна.
Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Вскоре стало известно, что огонь с кровли перешел в вентиляционную шахту.
На заводе работают порядка 300-400 человек, их эвакуировали.
Отмечается, что завод Вектор специализируется на производстве изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны. Также он производит автоматизированные системы контроля, метеорологическое, медицинское, лифтовое оборудование, подъемно-транспортное оборудование и электрооборудование для городского электротранспорта.
Ранее в России произошел пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Ленинградской области. Пожар тушили больше суток.
Также сообщалось о пожаре на маслоперерабатывающем заводе в Одесской области.
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Так что пусть больше горит.