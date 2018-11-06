Появились подробности задержания бизнесмена Рыболовлева

Рыболовлев сам пришел на допрос в прокуратуру, пишут СМИ. Его могут отпустить уже сегодня-завтра.

Рыболовлева задержали в Монако и провели у него обыски euronews.com

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев сам пришел на допрос в полицию, после чего судья решил временно его задержать. Об этом сообщает Коммерсант.

По данным издания, на вилле и в офисе предпринимателя прошли обыски, в ходе которых изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры. При этом в прокуратуре Монако отказались сообщить, допрашивает ли полиция Рыболовлева.

По данным источника РИА Новости, бизнесмена могут освободить в течение 48 часов после задержания.

Источник Интерфакса сообщает, что Рыболовлева отпустят 8 ноября. Он отметил, что бизнесмена задержали только для дачи показаний, поэтому говорить, что он заключен под стражу, не совсем корректно.

Как пишет The Guardian, допрос Рыболовлева связан с разбирательством между миллиардером и его арт-дилером Ивом Бувье из Швейцарии, которого бизнесмен называет мошенником. В полиции Монако считают, что Рыболовлев повлиял на суд, чтобы добиться обвинения в отношении Бувье. Судья в Монако пытается установить, влиял ли Рыболовлев на должностных лиц в споре с Бувье.

Расследование в отношении Рыболовлева началось после того, как адвокат бизнесмена записала беседу с представителем Ива Бувье, а затем передала в полицию как доказательство мошенничества, пишет Коммерсант. Полиция сочла запись незаконной и завела дело о вмешательстве в частную жизнь. По этому делу, утверждает издание, Рыболовлев и его адвокат проходят обвиняемыми.

Второе дело о коррупции, где Рыболовлев проходит свидетелем, возбудили после изучения переписки в телефоне адвоката. Следователь получил телефон непосредственно от Татьяны Бершеды, отмечает Bloomberg.

Тем временем защита российского миллиардера попросила "строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева". По их словам, факты, из-за которых бизнесмена пригласили на допрос, получены незаконным путем - благодаря телефону его адвоката. Сейчас это оспаривают в кассационном суде Монако.

"Мы рассчитываем доказать и продемонстрировать, что господин Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, необоснованно пользуется благосклонностью судебных органов Монако", - заявили адвокаты.

Как сообщалось, сообщение о задержании Рыболовлева появилось накануне перед матчем ФК Монако, которым владеет российский бизнесмен.

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