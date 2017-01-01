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Врачи ампутировали старушке не ту ногу

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Сын 89-летней пострадавшей заявил, что хирурги ампутировали ей не правую, а левую конечность.
Врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу
Врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу
Корреспондент.net

В российском Воронеже родственники 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые ампутировали ей не ту ногу. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Так, сын пострадавшей сообщил о том, что 4 ноября 2018 года его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности в БУЗ Воронежской области Воронежская городская клиническая больница №3. Женщина поступила туда в порядке экстренной госпитализации.

"Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данному факту организована процессуальная проверка.

Ранее 24-летнему итальянцу ампутировали конечности из-за ошибки врачей.

Также сообщалось, что белорус отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре.

 

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Теги: Россия, Больница, ноги, пенсионер, врачи, врач, пенсионерка, госпитализация, ампутация, Воронеж
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Источник: korrespondent.net

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