У Путина уточнили планы по встречам с Трампом

Главы государств в Париже пообщаются "на ногах", а продолжительная встреча ожидается в Буэнос-Айресе.

Президент России Владимир Путин кратко пообщается со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже в рамках ланча в Елисейском дворце. Об этом в среду, 7 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Условлено, что лидеры США и России в Париже лишь кратко пообщаются, речь идет об общении "на ногах", после чего будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в Буэнос-Айресе", - рассказал Ушаков.

По его словам, решение не проводить продолжительную встречу двух лидеров в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами по просьбе французского руководства, которое сочло, что подобная встреча может отвлечь от главной темы парижских мероприятий - 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также Ушаков сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине.

"Такая встреча в Буэнос-Айресе уже находится в проработке. Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи, и очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов этого контакта", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что на данный момент стороны не планируют подписание каких-либо совместных документов по итогам встречи.

Как известно, Путин и Трамп планировали встретиться 11 ноября в Париже. Но на днях Трамп засомневался, что встреча в Париже состоится.

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