В России на полгода продлили арест украинцу Грибу

Павел Гриб останется под стражей до 24 апреля 2019 года. Рассмотрение дела по существу состоится 15 ноября.

Павел Гриб находится под стражей с лета прошлого года Скриншот из видео

Северо-Кавказский окружной военный суд в среду, 7 ноября, продлил на полгода арест гукраинца Павла Гриба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Арест продлен до 24 апреля 2019 года", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как известно, рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

Российский суд неоднократно продлевал арест Павлу Грибу. В последний раз это было сделано 23 июля.

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