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В Америке бабушка впервые сходила на выборы и умерла

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Смертельно больная американка отправилась на избирательный участок прямо из больницы.
Грейси Лу Филлипс
Грейси Лу Филлипс
washingtonpost.com

В США пожилая женщина из Техаса отправилась из госпиталя на избирательный участок, чтобы впервые в жизни проголосовать.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как рассказали родные 82-летней Грейси Лу Филлипс, она ни разу в жизни не ходила на выборы, поскольку считала, что ее голос ничего не решит. Но в последнее время тема выборов стала для нее важной и женщина решила голосовать во время промежуточных выборов в американский Конгресс.

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После регистрации для участия в выборах Филлипс заболела пневмонией и сепсисом и находилась в госпитале.

В четверг, 1 ноября, Филлипс пошла на выборы и впервые в жизни проголосовала. По словам зятя Джефа Гриффита, женщина отдала свой голос кандидатам от Республиканской партии.

5 ноября американка умерла.

“Она была очень горда и счастлива. Все время говорила, что наконец-то проголосовала“, - рассказал Гриффит. 

Напомним, на Восточном побережье США открылись избирательные участки в рамках промежуточных выборов в Конгресс. Позже голосование начнется и в других частях США.

Также, представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате. Таковы предварительные результаты, основанные на подсчете голосов на закрывшихся избирательных участках на проходящих в США выборах в Конгресс.

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Теги: США, выборы, американка, умерла, участок
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