В Армении перевернулся грузовик с военными, есть жертвы
Всего в грузовике КамАЗ находился 21 военнослужащий, из них 19 ехали в кузове. Подробности ДТП выясняются.
Грузовик марки КамАЗ Минобороны Армении попал в ДТП на 39-м километре трассы Горис-Кубатлы. В результате аварии погибли четверо военнослужащих.
Об этом сказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает Арменпресс в среду, 7 ноября.
Также в результате аварии пострадали 11 военных. Всего в грузовике находился 21 военнослужащий, из них 19 ехали в кузове.
Подробности ДТП выясняются.
Ранее американские военные попали в масштабное ДТП в Норвегии. В столкновении семи транспортых средств пострадали четыре человека.
Также сообщалось, что в Вильнюсе произошло ДТП с участием военных НАТО. В аварии пострадали двое гражданских.
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