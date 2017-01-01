В Армении перевернулся грузовик с военными, есть жертвы

Всего в грузовике КамАЗ находился 21 военнослужащий, из них 19 ехали в кузове. Подробности ДТП выясняются.

ДТП с участием грузовика в Армении qafqazinfo.az

Грузовик марки КамАЗ Минобороны Армении попал в ДТП на 39-м километре трассы Горис-Кубатлы. В результате аварии погибли четверо военнослужащих.

Об этом сказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает Арменпресс в среду, 7 ноября.

Также в результате аварии пострадали 11 военных. Всего в грузовике находился 21 военнослужащий, из них 19 ехали в кузове.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее американские военные попали в масштабное ДТП в Норвегии. В столкновении семи транспортых средств пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Вильнюсе произошло ДТП с участием военных НАТО. В аварии пострадали двое гражданских.

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