Лобовое столкновение автобусов компаний Smart Express и Bolt Cutter произошло возле города Русапе.

По меньшей мере 47 человек погибли в результате крупного ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве в среду, 7 ноября.

Отмечается, что лобовое столкновение автобусов компаний Smart Express и Bolt Cutter произошло в вечером возле города Русапе в провинции Маникаленд.

Сотрудники полиции обнаружили среди погибших двоих детей.

Cмотрите фотогалерею: В Зимбабве 47 человек погибли в столкновении двух автобусов

Ранее в египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Погибли семь человек погибли и еще 14 были ранены. Автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.

А в Иордании сильный ливень затопил автобус с 37 детьми. Тогда погибли 10 детей, 11 были спасены, еще 16 числились пропавшими без вести.

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