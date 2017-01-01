Трамп рассказал о планах встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер намерен провести переговоры с главой Северной Кореи в начале следующего года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в среду, 7 ноября, передает Интерфакс

"В какой-то момент в начале следующего года", - указал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, когда именно пройдет его встреча с северокорейским лидером.

При этом американский лидер подчеркнул, что "он не торопится", и "санкции США против КНДР по-прежнему в силе".

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ , согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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