Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев

В 1939 году Канада не приняла евреев, которые бежали из Германии от преследования нацистов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле Сент-Луис из нацистской Германии в 1939 году. Об этом он заявил в среду, 7 ноября, выступая перед палатой общин, сообщила пресс-служба премьера.

"Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и позаботиться о том, чтобы этот урок никогда не был забыт. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире", - подчеркнул Трюдо

Напомним, в мае 1939 года корабль Сент-Луис отправился из Германии на Кубу с 930 еврейскими беженцами на борту. Там они планировали в безопасности дождаться очереди на получение американской визы.

Однако Куба, ряд других латиноамериканских стран, США, а также Канада отказались принять их, и корабль отправился обратно в Европу. Пассажирам удалось сойти на берег в других европейских странах, где их приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия.

Ранее сообщалось, что Трюдо принес официальные извинения представителям сексуальных меньшинств страны за длившуюся десятилетиями дискриминацию со стороны федеральных властей.

Премьер Канады попросил от Папы Римского извинений

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet