Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев

Комментариев: 0
В 1939 году Канада не приняла евреев, которые бежали из Германии от преследования нацистов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле Сент-Луис из нацистской Германии в 1939 году. Об этом он заявил в среду, 7 ноября, выступая перед палатой общин, сообщила пресс-служба премьера.

"Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и позаботиться о том, чтобы этот урок никогда не был забыт. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире", - подчеркнул Трюдо

Напомним, в мае 1939 года корабль Сент-Луис отправился из Германии на Кубу с 930 еврейскими беженцами на борту. Там они планировали в безопасности дождаться очереди на получение американской визы.

Однако Куба, ряд других латиноамериканских стран, США, а также Канада отказались принять их, и корабль отправился обратно в Европу. Пассажирам удалось сойти на берег в других европейских странах, где их приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия.

Ранее сообщалось, что Трюдо принес официальные извинения представителям сексуальных меньшинств страны за длившуюся десятилетиями дискриминацию со стороны федеральных властей.

Премьер Канады попросил от Папы Римского извинений

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нацизм, Канада, Германия, евреи, беженцы, Джастин Трюдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь