Трамп назвал журналистов CNN "врагами народа"

Пресс-конференция президента США по итогам промежуточных выборов в Конгресс отметилась очередным скандалом с представителями СМИ.

Президент США Дональд Трамп в среду, 7 ноября, вновь вступил в конфронтацию с журналистами и назвал корреспондента CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком".

Инцидент произошел в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, проводившейся в официальной резиденции американского лидера.

Репортер обратился к республиканцу с вопросом о том, почему тот назвал караван мигрантов, направлявшийся к границам с США, "вторжением", а также сделал эту проблему одной из центральных тем в ходе своих политических ралли в преддверии 6 ноября.

"Дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы намного выше", - отметил Трамп.

В ответ на попытку журналиста задать еще один вопрос, касающийся предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016 году, президент перебил его, заявив: "Довольно!".

После этого помощница Дональда Трампа попробовала отобрать у репортера микрофон. Акоста, однако, не отдал его и даже сумел завершить реплику.

Глава государства тем временем переключил внимание на другого журналиста - сотрудника NBC News Питера Гарретта. Последний встал на защиту коллеги, после чего Трамп признался, что "не является фанатом" самого Гаррета.

В это время Джим Акост - на этот раз уже без микрофона - напомнил о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами.

"Сядьте", - взорвался президент.

"Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - отрезал он.

Нападки американского лидера на CNN продолжаются с 11 января 2017 года. В ходе своей первой большой пресс-конференции уже после избрания Трамп назвал канал "ужасной организацией", публикующей фейки.

Ответить на эти обвинения журналистам республиканец просто не дал. После этого он неоднократно утверждал, что в СМИ появляется необъективная информация.

Советница президента США Келлиэнн Конуэй в свою очередь ввела понятие "альтернативные факты".

Трамп составил рейтинг СМИ с фейковыми новостями

Источник: Русская служба DW

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