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Госдеп обвинил Иран в попытке "спрятать" танкеры

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Иранские суда, избегая слежки, отключают транспондеры. Это создает угрозу судоходству, подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.
Танкеры Ирана скрывают свое местоположение
Танкеры Ирана скрывают свое местоположение
mehrnews.com
 
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, во время выступления перед журналистами.
 
По его словам, так поступили уже около десяти судов. Хук указал, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства.
 
По его словам, подобное поведение может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе. Спецпредставитель США напомнил, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.
 
Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.
 
Напомним, 5 ноября США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году, которые затронут банковский и нефтяной сектор страны.
 
Исключения временно действуют для восьми стран - Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.
 

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Теги: США, Иран, танкер, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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