Госдеп обвинил Иран в попытке "спрятать" танкеры

Иранские суда, избегая слежки, отключают транспондеры. Это создает угрозу судоходству, подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, во время выступления перед журналистами.

По его словам, так поступили уже около десяти судов. Хук указал, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства.

По его словам, подобное поведение может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе. Спецпредставитель США напомнил, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.

Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.

Напомним, 5 ноября США возобновили санкции против Ирана , снятые в 2015 году, которые затронут банковский и нефтяной сектор страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet