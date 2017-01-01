Госдеп обвинил Иран в попытке "спрятать" танкеры
Иранские суда, избегая слежки, отключают транспондеры. Это создает угрозу судоходству, подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, во время выступления перед журналистами.
По его словам, так поступили уже около десяти судов. Хук указал, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства.
По его словам, подобное поведение может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе. Спецпредставитель США напомнил, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.
Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.
Напомним, 5 ноября США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году, которые затронут банковский и нефтяной сектор страны.
Исключения временно действуют для восьми стран - Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.
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