Журналиста CNN лишили допуска в Белый дом после скандала с Трампом

Американский лидер назвал Джима Акосту "грубым и ужасным человеком" в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

Во время пресс-конференции Трамп поссорился с журналистом CNN

Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста после инцидента с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции 7 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter

Речь идет о его корреспонденте CNN Джиме Акосте, который подтвердил данную информацию.

Напомним, во время брифинга в Белом доме Акоста задал Трампу вопрос о мигрантах, чем вызвал недовольство американского лидера, которое переросло в словесную перепалку . Во время инцидента одна из сотрудниц администрации пыталась забрать у журналиста микрофон, но сразу ей это не удалось.

По словам Сандерс, поведение Акосты, который позволял вольности по отношению к женщине-стажеру в Белом доме, является неприемлемым.

"Факт того, что CNN гордиться тем как ее сотрудники работают - это отвратительно. Это пример их возмутительного пренебрежения ко всем, включая молодых женщин, которые работают в этой администрации", - отметила она.

Также в Белом доме указали, что такое поведение является проявлением неуважения к другим корреспондентам, не давая им возможности задать свои вопросы президенту.

Сам Акоста в Twitter назвал пост Сандрес "ложью".

Ранее Facebook запретила платное распространение предвыборного ролика президента США о "караване мигрантов", идущем к южной границе Штатов. Показывать видео также отказались телеканалы CNN, NBC и Fox News.

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