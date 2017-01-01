Журналиста CNN лишили допуска в Белый дом после скандала с Трампом
"Факт того, что CNN гордиться тем как ее сотрудники работают - это отвратительно. Это пример их возмутительного пренебрежения ко всем, включая молодых женщин, которые работают в этой администрации", - отметила она.
Также в Белом доме указали, что такое поведение является проявлением неуважения к другим корреспондентам, не давая им возможности задать свои вопросы президенту.
Сам Акоста в Twitter назвал пост Сандрес "ложью".
This is a lie. https://t.co/FastFfWych— Jim Acosta (@Acosta) 8 ноября 2018 г.
Ранее Facebook запретила платное распространение предвыборного ролика президента США о "караване мигрантов", идущем к южной границе Штатов. Показывать видео также отказались телеканалы CNN, NBC и Fox News.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet