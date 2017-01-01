Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ назвали кандидатов на пост генпрокурора США

Комментариев: 0
Ранее Джефф Сешнс подал прошение об отставке после указания президента. Американский лидер его неоднократно критиковал.
Названы кандидаты на пост генпрокурора США, которые могут заменить Джеффа Сешнса
Названы кандидаты на пост генпрокурора США, которые могут заменить Джеффа Сешнса
 
Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на место ушедшего генпрокурора страны Джеффа Сешнса, пишет The Wall Street Journal.
 
По данным источников издания, американский лидер уже несколько месяцев обсуждал с советниками претендентов на этот пост.
 
Среди них имеющий юридическое образование глава минздрава Алекс Азар, сторонница Трампа и генпрокурор Флориды Памела Бонди, а также бывший генпрокурор США Уильям Барр и экс-мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента Рудольф Джулиани.
 
Напомним, 7 ноября генпрокурор США подал президенту письменное прошение, в котором указал, что уходит в отставку по его просьбе
 
Предшественницу Сешнса Салли Йейтс, которая не поддержала указ президента об иммиграции, Трамп уволил в конце января 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, отставка, кандидаты, генпрокурор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь