СМИ назвали кандидатов на пост генпрокурора США

Ранее Джефф Сешнс подал прошение об отставке после указания президента. Американский лидер его неоднократно критиковал.

Названы кандидаты на пост генпрокурора США, которые могут заменить Джеффа Сешнса

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на место ушедшего генпрокурора страны Джеффа Сешнса, пишет The Wall Street Journal

По данным источников издания, американский лидер уже несколько месяцев обсуждал с советниками претендентов на этот пост.

Среди них имеющий юридическое образование глава минздрава Алекс Азар, сторонница Трампа и генпрокурор Флориды Памела Бонди, а также бывший генпрокурор США Уильям Барр и экс-мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента Рудольф Джулиани.

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