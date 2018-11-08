США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ежегодно США проводят в среднем три тестовых запуска Minuteman III Кадр из видео

Военно-воздушные силы США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило в среду, 7 ноября, Associated Press.

По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (9:01 по киевскому времени среды). Целью теста было отработки надежности и точности систем МБР.

Как отмечает агентство, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

Известно, что Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

Летом ВВС США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Также сообщалось, что стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд.

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