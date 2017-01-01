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В ЕС создали коалицию реагирования на кризисы вблизи их границ

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В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии.
Мигранты в Германии
Мигранты в Германии

В Париже создана коалиция европейских вооруженных сил, готовая реагировать на кризисы вблизи европейских границ. Как сообщает Reuters, коалиция приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией.

Так, французский президент Эммануэль Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, но идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO), направленного на содействие совместных военных инвестиций.

В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии.

"В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сигнал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

Также Макрон призвал к созданию "настоящей европейской армии", чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

Напомним, 7 ноября сенат Италии значительным большинством одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства.

 

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Теги: ЕС, Испания, Бельгия, Франция, Евросоюз, Германия, Эстония, граница, Дания, беженцы, Нидерланды, Португалия, мигранты, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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