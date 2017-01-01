Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Трампа прошедшие выборы назвали самыми безопасными в истории

Комментариев: 0
Советник американского президента похвалил федеральные власти за обеспечение безопасности на выборах.
Промежуточные выборы в США обошлись без происшествий
Промежуточные выборы в США обошлись без происшествий

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал прошедшие накануне промежуточные выборы в Конгресс самыми безопасными в истории страны. Об этом он написал в Twitter в четверг, 8 ноября.

"Я горжусь усилиями федеральных властей для обеспечения самых безопасных в истории промежуточных выборов", - написал Болтон.

Также он напомнил, что совет национальной безопасности перед выборами участвовал в борьбе с попытками иностранного влияния.

"СНБ организовал беспрецедентную работу органов власти США для того, чтобы подержать действия на уровне штатов и на местах по обеспечению безопасности американских выборов и борьбе с попытками иностранного злонамеренного влияния перед выборами", - приводит Болтон сообщение СНБ от 7 ноября.

По последним данным, на выборах в сенат США большинство (51 место) получила Республиканская партия, у демократов - 46 мест. В палату представителей прошли 223 демократа и 197 республиканцев.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, безопасность, выборы в США, конгресс, Болтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь