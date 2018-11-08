При бунте заключенных в Таджикистане погибли 25 человек - СМИ

Два офицера - сотрудник колонии и спецназовец - погибли в результате бунта заключенных, еще шесть получили ранения.

В Таджикистане число погибших в результате бунта заключенных в колонии города Худжанд составляет более 25 человек. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах страны сообщает в четверг, 8 ноября, РИА Новости.

В частности, указано, что два офицера - сотрудник колонии и спецназовец - погибли в результате бунта заключенных, еще шесть получили ранения.

По информации источника, один из заключенных, член ИГИЛ, смог разоружить охранника, отобрав у него автомат, к нему присоединились другие заключенные, они напали на охранников и надзирателей, захватив один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

"Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы... Их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по разным данным, число погибших заключенных составило около 25 человек.

Источник также сообщил, что правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы, особенно тщательно контролируются все выезды и въезды в Худжанд.

Ранее стало известно, что в Таджикистане несколько человек погибли при подавлении бунта заключенных в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд. Беспорядки в тюрьме начались в ночь на четверг, 8 ноября.

Также сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт в тюрьме Боливарианской службы разведки, захватив здание.

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