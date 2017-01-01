Украинским заробитчанам в Германии обеспечат пенсии

Соответствующий договор между Украиной и Германией еще должна будет ратифицировать Верховная Рада Украины.

Соглашение подписал украинский министр соцполитики и посол Германии в Украине Ualife.net

Украина и Германия в среду, 7 ноября, подписали соглашение о социальном обеспечении работающих у немецких работодателей украинских граждан и договорились о его реализации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українські Новини.

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“Предметом правового регулирования соглашения для Украины является общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, для выплаты пенсий и другой денежной помощи; общеобязательное государственное пенсионное страхование“, - говорится в сообщении.

В министерстве указали, что предметом регулирования для Германии являются вопросы страхования на случай несчастного случая для выплаты пенсий и другой денежной помощи, пенсионного страхования, дополнительного страхования работников горно-металлургических предприятий и обеспечения по возрасту для фермеров.

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Целью заключения этого соглашения является развитие взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты и урегулирование вопросов социального обеспечения граждан Украины и Германии.

От Украины соглашение подписал министр социальной политики Андрей Рева, от Германии - посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

В дальнейшем, для вступления договора в силу, он должен быть ратифицирован Верховной Радой.

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