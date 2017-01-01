Украинским заробитчанам в Германии обеспечат пенсии
Украина и Германия в среду, 7 ноября, подписали соглашение о социальном обеспечении работающих у немецких работодателей украинских граждан и договорились о его реализации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українські Новини.
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“Предметом правового регулирования соглашения для Украины является общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, для выплаты пенсий и другой денежной помощи; общеобязательное государственное пенсионное страхование“, - говорится в сообщении.
В министерстве указали, что предметом регулирования для Германии являются вопросы страхования на случай несчастного случая для выплаты пенсий и другой денежной помощи, пенсионного страхования, дополнительного страхования работников горно-металлургических предприятий и обеспечения по возрасту для фермеров.
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Целью заключения этого соглашения является развитие взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты и урегулирование вопросов социального обеспечения граждан Украины и Германии.
От Украины соглашение подписал министр социальной политики Андрей Рева, от Германии - посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
В дальнейшем, для вступления договора в силу, он должен быть ратифицирован Верховной Радой.
Как сообщалось 30 октября, в Польше боятся, что украинские заробитчане “сбегут“ на Запад.