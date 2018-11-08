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В России разбился вертолет, пилот погиб

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Вертолет Ми-8 выполнял облет трубопровода. Инцидент произошел из-за технической неисправности.
Пилот Ми-8 погиб во время жесткой посадки
Пилот Ми-8 погиб во время жесткой посадки
Wikipedia

Во время жесткой посадке в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них - представитель заказчика.

Сообщается, что вертолет выполнял облет трубопровода. 

По данным источника, инцидент произошел из-за технической неисправности. В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.

В то же время, в Архангельской области России самолет Ан-2 с 14 людьми на борту совершил жесткую посадку в лесу в нескольких километрах от аэродрома Васьково. По информации МЧС РФ, причиной ЧП стало обледенение.

 

Напомним, 27 октября в Британии разбился вертолет владельца ФК Лестер бизнесмена Вичая Шриваддханапрабхи. В результате крушения погибли пять человек.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, вертолет, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    08.11.2018, 17:06
Оценка:  0
Woodbrother
Еще один импортозамещенный импортозаместился. Без украинских двигателей рассейские вертолеты - металлолом.
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