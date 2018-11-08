В "черный список" попали три физлица, "МГБ ЛНР", ТЭЦ в Крыму и несколько крымских санаториев.

Власти США расширили санкции против России, добавив в "черный список" три физических и девять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина в четверг, 8 ноября.

В частности, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В список юридических лиц включены "министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР", АО КрымТЭЦ, санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор, санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт & СПА, ООО Южный проект, Управляющая компания инфраструктурных проектов и ООО Гарант-СВ.

Накануне Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Напомним, первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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