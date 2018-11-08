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США расширили санкции против России

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В "черный список" попали три физлица, "МГБ ЛНР", ТЭЦ в Крыму и несколько крымских санаториев.
Вашингтон регулярно усиливает санкции против Москвы
Вашингтон регулярно усиливает санкции против Москвы
Reuters (архивное фото)

Власти США расширили санкции против России, добавив в "черный список" три физических и девять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина в четверг, 8 ноября.

В частности, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В список юридических лиц включены "министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР", АО КрымТЭЦ, санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор, санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт & СПА, ООО Южный проект, Управляющая компания инфраструктурных проектов и ООО Гарант-СВ.

Накануне Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Напомним, первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги: Россия, Украина, США, Крым, санкции, Санаторий, ЛНР, санкции против России, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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user10033    08.11.2018, 21:33
Оценка:  -2
user10033
совсем ослабли Сша.
по мощи примерно = 1% от русских санкций против Украины.

... может им борща дать?
flacon9havi    08.11.2018, 21:42
Оценка:  +1
flacon9havi
"Глибокий зміст пояснюється не одразу." Ходжа Насреддін, "Багдадській крадій", Леонід Солов'йов.
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