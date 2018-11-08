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Волкер анонсировал встречу с Сурковым

Комментариев: 2
Американский дипломат и помощник президента России намерены встретиться в течение следующих нескольких недель.
Волкер настроен на скорую встречу с Сурковым
Волкер настроен на скорую встречу с Сурковым
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер вместе с помощником президента РФ выразили желание провести встречу в ближайшие недели.

Об этом сказал американский дипломат в ходе телефоного брифинга в Брюсселе, сообщает УНН в четверг, 8 ноября.

"Господин Сурков и я, мы оба выразил желание встретиться в течение следующих нескольких недель. У нас пока нет фиксированной даты, но думаю, что мы сможем выбрать дату, удобную для нас обоих", – сказал Волкер.

Напомним, в августе глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Волкер и Сурков проведут новую встречу "в обозримом будущем".

Всего Волкер и Сурков провели четыре встречи. Последняя состоялась 26 января в Дубае. По ее итогам помощник президента РФ заявил, что новый вариант миротворческой миссии ООН на Донбассе выглядит реализуемым. По его словам, в Москве внимательно изучат предложения Вашингтона и своевременно дадут ответ.

В свою очередь Волкер считает, что диалог с РФ по Донбассу очень важен, поскольку эта страна "играет ключевую роль в этом конфликте".

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Теги: Россия, Украина, США, донбасс, Сурков, новости Донбасса, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Sirko_1111    08.11.2018, 23:02
Оценка:  -2
Sirko_1111
Всё останется как есть. Ни войны, ни мира.
Letohradek    08.11.2018, 23:03
Оценка:  +2
Letohradek
Surkov?
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