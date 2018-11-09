Российские врачи объяснили ампутацию "не той ноги" пациентке
По словам воронежских врачей, пожилая женщина поступила в больницу с поражением обеих ног и они решили провести операцию поэтапно.
В больнице Воронежа прокомментировали сообщения о том, что врачи якобы по ошибке удалили 89-летней пациентке здоровую ногу, вместо больной, сообщают российские СМИ.
По словам врачей, женщина поступила к ним с поражением обеих ног, однако в силу возраста было принято решение провести операцию поэтапно: ампутировать сначала одну ногу, потом – вторую.
"Обе ноги имели необратимые поражения", – заявили в региональном департаменте здравоохранения.
В Испании из-за ошибки врачей итальянцу ампутировали руки и ноги
В Испании из-за ошибки врачей итальянцу ампутировали руки и ноги
Ранее сообщалось, что в Воронеже родственники 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые ампутировали ей не ту ногу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении врачей.
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