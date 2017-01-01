Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Первый цифровой телеведущий появился в Китае

Комментариев: 0
Виртуальный ведущий способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.
Первый в мире цифровой телеведущий с искусственным интеллектом
Первый в мире цифровой телеведущий с искусственным интеллектом
twitter.com/XHNews

Информационное агентство Синьхуа совместно с китайской интернет-компанией Sogou представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация прошла в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне, сообщают Известия.
 
Искусственный интеллект способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.
 
Для создания телепередачи в программу достаточно загрузить видео с живым ведущим и текст. Голограмма представит информацию, копируя особенности реального "исходного" образца.
 
На конференции был представлен голографический "двойник" популярного в Китае телеведущего Цю Хао. Во время презентации виртуальный журналист самостоятельно рассказал о разработчиках технологии и устройстве работы искусственного интеллекта.
 
По словам авторов идеи, самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, что позволит записывать выпуски с первого дубля.


Напомним, ранее в Великобритании показали новейшую разработку в сфере хирургии – робота-хирурга, а в Китае создали робота-трансформера, который может работать в двух режимах: танка и гуманоида.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: телевидение, Китай, видео, фото, ведущий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь