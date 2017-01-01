Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане

Комментариев: 0
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.
В Северном Ледовитом океане произошло сильное землетрясение
В Северном Ледовитом океане произошло сильное землетрясение


Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах юго-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене между Гренландским и Норвежским морями. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: океан, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь