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Трамп продлил санкции против Ирана от 1979 года

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Американский президент Дональд Трамп пролонгировал на год действие антииранских санкций, введенных в 1979 году.
Трамп продлил санкции против Ирана
Трамп продлил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, введенные в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается в письме Трампа Конгрессу на сайте Белого дома.
 
По словам президента, отношения США и Ирана до сих пор не нормализовались.
 
Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.
 
Санкции вступили в силу 5 ноября. Ограничительные меры затронут нефтяной сектор Ирана, а также страны – импортеры иранской нефти.

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Теги: США, Иран, Трамп, санкции
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Источник: korrespondent.net

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