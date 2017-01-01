Трамп продлил санкции против Ирана от 1979 года

Американский президент Дональд Трамп пролонгировал на год действие антииранских санкций, введенных в 1979 году.



Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, введенные в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается в письме Трампа Конгрессу на сайте Белого дома.



По словам президента, отношения США и Ирана до сих пор не нормализовались.



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