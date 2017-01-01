Трамп продлил санкции против Ирана от 1979 года
Американский президент Дональд Трамп пролонгировал на год действие антииранских санкций, введенных в 1979 году.
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, введенные в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Об этом сообщается в письме Трампа Конгрессу на сайте Белого дома.
По словам президента, отношения США и Ирана до сих пор не нормализовались.
Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.
Санкции вступили в силу 5 ноября. Ограничительные меры затронут нефтяной сектор Ирана, а также страны – импортеры иранской нефти.
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