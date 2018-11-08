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В Мексике застрелили дочь депутата парламента

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Дочь депутата парламента Мексики Кармен Медель 22-летнюю Валерию Медель застрелили в спортзале города Веракрус.

В Мексике неизвестный застрелил 22-летнюю Валерию Медель, дочь депутата парламента страны Кармен Медель. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает El Pais.

Указано, что нападение произошло в спортзале города Веракрус на востоке страны, девушка училась в медицинском университете города.

Известно, что работа парламента была приостановлена после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери.

Мотивы преступника пока неизвестны, полиция разыскивает стрелка.

По данным издания, за последний год в Веракрусе произошло более тысячи убийств, а в целом по стране - более 22 тысяч.

Ранее в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве.

Также сообщалось, что в Кропивницком на улице расстреляли мужчину.

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Теги: депутаты, убийства, видео, Мексика, стрельба, депутат, убийство, парламент, дочь, дочка
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Источник: korrespondent.net

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