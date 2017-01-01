В Колумбии произошел взрыв на нефтепроводе

Неизвестные устроили взрыв на нефтепроводе на востоке Колумбии. В результате произошел разлив нефти, загорелись леса.

Разлив нефти после взрыва на нефтепроводе в Колумбии Colprensa

В Колумбии неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон - Ковеньяс на востоке страны. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщила газета El Pais.

Отмечено, что нападение произошло около города Кубара в департаменте Бояка. При этом во время взрыва произошел разлив нефти, загорелись леса.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод. Власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.

Как сообщается, пока ни одно из вооруженных колумбийских группировок не взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако издание указывает, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.

Известно, что это уже 77 нападение на нефтяную инфраструктуру страны за текущий год.

Ранее в Нигерии на нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел взрыв и пожар. Погибли 60 человек.

Также сообщалось, что в Перемышлянском районе Львовской области обнаружили незаконную врезку в нефтепровод Дружба, из которой произошла утечка нефти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet