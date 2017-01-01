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Красный Крест отправил на Донбасс 30 тонн гумпомощи

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Через КПВВ Новотроицкое в направлении временно оккупированной территории Украины проследовало три грузовика.
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Через контрольный пункт въезда/выезда Новотроицкое на оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, автомобили перевозили более 30 тонн груза - строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.

Напомним, 1 ноября Красный Крест отправил на Донбасс более 50 тонн гумпомощи. А 18 октября Красный Крест отправил на неподконтрольную часть Донбасса 7 грузовиков с гуманитарной помощью.

 

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Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, гуманитарная ситуация, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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