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Северная Корея остановила демонтаж космодрома Сохэ - СМИ

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В КНДР приостановили демонтаж космодрома Сохэ, работы не проводятся с августа, а деятельность полигона продолжается в обычном режиме.
Космодром Сохэ продолжает функционировать в обычном режиме
Космодром Сохэ продолжает функционировать в обычном режиме
38north.org

На западном побережье КНДР приостановили демонтаж космодрома Сохэ, работы там не проводятся с августа, а деятельность полигона продолжается в обычном режиме. Об этом свидетельствуют результаты спутниковой фотосъемки, которые привел в четверг, 8 ноября, портал 38north.

В частности, на снимках видно, что власти Северной Кореи установили новое оборудование на крыше склада для хранения топлива. Также портал отмечает, что на полигоне наблюдается обычное движение транспортных средств, в том числе в административном штабе и штаб-квартире по вопросам безопасности.

 

 

В начале октября издание уже сообщало, что, судя по спутниковым снимкам, власти КНДР не ведут работ по демонтажу Сохэ.

Напомним, в мае власти КНДР сообщали о ликвидации ядерного полигона Пхунгери на севере страны, однако, по данным СМИ, объект все еще продолжает работу. В октябре лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пхунгери и проверить, что он полностью демонтирован.

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Теги: Северная Корея, фото, ядерное оружие, ядерная угроза, КНДР, Корея, демонтаж, космодром, полигон, ядерное испытание, Ядерная безопасность, ядерная война
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Источник: korrespondent.net

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